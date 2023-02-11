В «Атлетико» определились с будущим Эрмосо
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Испанский защитник мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо продолжит выступления за команду. По информации Todofichajes, в стане клуба довольны игрой 27-летнего футболиста в этом сезоне и не планируют отпускать его в другой коллектив.
Эрмосо выступает за мадридцев с июля 2019 года. Срок нынешнего трудового соглашения Марио с «матрасниками» рассчитан до окончания сезона-2023/2024.
В текущем розыгрыше Примеры защитник принял участие в восьми встречах, в которых забил два мяча, получил жёлтую карточку и один раз заработал удаление.
Подопечные Диего Симеоне занимают 4-е место в турнирной таблице Примеры. В активе команды 35 баллов после 20 туров.
Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса. Видеоролик:
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