Писарский: то, что я хотел играть в «Спартаке», это додумки. Мои слова перефразировали

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский, ранее выступавший под фамилией Сычевой, прокомментировал информацию о том, что он хотел бы в будущем защищать цвета московского «Спартака», заявив, что его неправильно поняли.

«Я говорил, что для меня цель номер один — это переход в «Спартак»? Это так перефразировали мои слова. Вопрос был, какая мне команда нравится и за какой командой следил, когда даже в ФНЛ не играл. А то, что я именно там хотел играть, это уже додумки. Думаю, сейчас мы тему закроем, потому что она до сих пор постоянно всплывает», — приводит слова Писарского Metaratings.

Напомним, в первой части текущего сезона Писарский выступал за «Оренбург». Футболист перешёл в «Крылья Советов» в зимнее трансферное окно.