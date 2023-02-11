Писарский: то, что я хотел играть в «Спартаке», это додумки. Мои слова перефразировали
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский, ранее выступавший под фамилией Сычевой, прокомментировал информацию о том, что он хотел бы в будущем защищать цвета московского «Спартака», заявив, что его неправильно поняли.
«Я говорил, что для меня цель номер один — это переход в «Спартак»? Это так перефразировали мои слова. Вопрос был, какая мне команда нравится и за какой командой следил, когда даже в ФНЛ не играл. А то, что я именно там хотел играть, это уже додумки. Думаю, сейчас мы тему закроем, потому что она до сих пор постоянно всплывает», — приводит слова Писарского Metaratings.
Напомним, в первой части текущего сезона Писарский выступал за «Оренбург». Футболист перешёл в «Крылья Советов» в зимнее трансферное окно.
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