Хлусевич: взять в руки Кубок России намного приятнее, чем Зимний Кубок РПЛ
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что не поднимал трофей за победу в Зимнем Кубке РПЛ, иронично отметив, что выиграть и взять в руки Кубок России было бы приятнее.
«Тяжёлый ли кубок? Не знаю, потому что даже не поднимал его. Лучше взять в руки Кубок России, это намного приятнее (улыбается).
По силам ли «Спартаку» выиграть чемпионат и Кубок по итогам сезона? Будем бороться, всё возможно. У нас хорошая команда и коллектив. Будет очень интересный чемпионат», — приводит слова Хлучевича «Матч ТВ».
«Спартак» на Зимнем Кубке выиграл все три своих матча, взяв верх над «Ростовом» в серии пенальти (0:0, 2:1 пен.), разгромив «Краснодар» (4:0) и одержав победу над «Сочи» (2:0). Красно-белые не пропустили на турнире ни одного мяча.
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