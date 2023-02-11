«Мне тюрьма ничего хорошего не дала». Мамаев — о словах Кокорина

Бывший футболист сборной России и нескольких российских клубов Павел Мамаев прокомментировал слова своего друга Александра Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме, отметив, что тюремное заключение не принесло ему ничего хорошего.
«Согласен ли я с Кокориным, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме? У каждого своё мнение. Не могу сказать, правильное оно или нет. На сегодняшний день я понимаю, что тюрьма ничего хорошего мне не принесла и не дала. Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не взял. Не хочу это как‑либо комментировать, но моё мнение такое», — приводит слова Мамаева «Матч ТВ».
Напомним, Кокорин и Мамаев провели некоторое время в тюремном заключении после скандала с участием чиновника.
- 11 февраля 2023
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