Анзор Кавазашвили: Кузяев сможет принести пользу многим европейским клубам
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном уходе игрока «Зенита» Далера Кузяева.
«Возможный уход Кузяева — колоссальная потеря для «Зенита». Он является важнейшим игроком центра поля. Но уверен в одном: он бы никогда не захотел покинуть «Зенит», если бы был уверен, что будет постоянно играть в основном составе. «Зенит» набрал кучу иностранных легионеров. Возможно, Далер понял: место в старте уже не получит.
Лучше поиграть где-то в Европе — сменить обстановку, провести отлично время с семьёй. Это отличный вариант. Кузяев сможет принести пользу многим европейским клубам. Главное, чтобы смог найти себе команду», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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