Булыкин: Мамаев мог бы лучше заявить о себе, если бы не та плачевная ситуация с Кокориным
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Экс-игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал заявление российского полузащитника Павла Мамаева о завершении карьеры.
«Он начинал неплохо, пока с Кокориным не оказались в плачевной ситуации. Он играл неплохо, и мог бы лучше заявить о себе, если бы не та печальная ситуация.
Ему просто «Локомотив» не предлагал контракт. А так бы он и без денег туда пошёл и играл. Как Дзюба в «Локомотиве» или как Глушаков в «Нижнем Новгороде». Играть на низком уровне и без денег он не захотел, думаю», — сказал Булыкин Vprognoze.ru.
34-летний Мамаев покинул подмосковные «Химки» на правах свободного агента в июле 2022 года, после чего нигде не играл. Футболист объявил о завершении карьеры сегодня, 11 февраля.
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