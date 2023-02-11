«Реал» — «Аль-Хиляль»: Винисиус открыл счёт на 13-й минуте

Сегодня, 11 февраля, проходит финальный матч клубного чемпионата мира, в котором мадридский «Реал» играет с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. Команды встречаются на арене «Принц Мула Абдулла» в Рабате (Марокко). Стартовый свисток главного арбитра Энтони Тейлора прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 13-й минуте «сливочные» провели опасную атаку левым флангом. Карим Бензема отдал обостряющую передачу на Винисиуса, который вышел один на один с голкипером. Бразилец хладнокровно реализовал опасный момент и вывел свою команду вперёд — 1:0.

В полуфинале подопечные Карло Анчелотти разгромили египетский «Аль-Ахли» со счётом 4:1. «Аль-Хиляль» стартовал на турнире со стадии четвертьфинала. Сначала саудовцы обыграли марокканский «Видад» в серии послематчевых пенальти (5:3, 1:1 после овертаймов), а в полуфинале взяли верх над «Фламенго» (3:2).