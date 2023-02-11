Непомнящий: смущает желание Кузяева уйти из «Зенита». Нет уверенности, что это правильно

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о желании Далера Кузяева попробовать свои силы в Европе. Ранее «Чемпионат» сообщал, что футболист отказывается от нового контракта с «Зенитом» и не намерен продлевать действующий, истекающий в конце сезона.

«Сейчас не самое лучшее время уезжать играть в Европу. Если мы говорим про топ-чемпионат, то это совсем маловероятно. В лиге средней руки — это уже другая история, там шансов побольше. Меня немного смущает желание Кузяева уйти из «Зенита». Нет уверенности, что это правильное решение. Посмотрим, время покажет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В нынешнем сезоне 30-летний Кузяев в 20 матчах забил пять голов и отдал пять результативных передач.