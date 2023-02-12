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Анчелотти прокомментировал победу «Реала» на клубном чемпионате мира

Анчелотти прокомментировал победу «Реала» на клубном чемпионате мира
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды на клубном чемпионате мира. В финальном матче турнира «Реал» обыграл «Аль-Хиляль» со счётом 5:3.

«Мы очень счастливы. В восьмой раз «Реал» становится клубным чемпионом мира. Хорошая игра, качество на высоте. Винисиус, Бензема, Вальверде… они отлично справились. У нас было мастерство и качество», — приводит слова Анчелотти AS.

В составе «Реала» по дублю оформили Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде. Также ещё один гол в свой актив записал Карим Бензема.

Напомним, в чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 45 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на 8 очков. В следующем туре «Реал» сыграет с «Эльче».

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