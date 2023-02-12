Тренер «Краснодара» Ивич прокомментировал разгромную победу над «Ростовом»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвёл итоги победы над «Ростовом» (4:0) в Winline Зимнем Кубке РПЛ и поделился ожиданиями от матчей с ЦСКА в Фонбет Кубке России.

Это была наша лучшая игра, мы забили четыре гола. Мне понравилось, как «Краснодар» играл с самого начала. Естественно, есть хорошие моменты и те, которые нужно улучшить. У нас около 10 дней до кубкового матча, будем работать ежедневно.



Я доволен игрой с «Ростовом», как и всем турниром. У нас было три матча с сильными соперниками, мы уже можем сделать определённые выводы по тому, как мы должны действовать в атаке, обороне и переходных фазах. «Краснодар» может быть удовлетворён своей игрой. Мы играли в креативный футбол, создавали моменты, забивали со стандартов. Некоторые футболисты не сыграли на турнире, но уже можно увидеть, кто будет готов к первому официальному матчу.



В чём нужно прибавить перед матчами с ЦСКА? Мы должны поработать над деталями нашей игры, чтобы быть готовыми. Это очень важно для нас. Хотим быть во всеоружии к первой игре, она имеет большое значение. Должны отдать всех себя, чтобы пройти дальше. Знаем, что ЦСКА — хорошая команда, у них хороший состав, но для меня важны только мои ребята, которые могут дать нужный результат, — сказал Ивич в видео, опубликованном на YouTube-канале «Краснодара».