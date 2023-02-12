Ленини — о разгроме «Ростова»: «Краснодар» многому научился после матча со «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини подвёл итоги победного матча над «Ростовом» (4:0) в Winline Кубке РПЛ.
Думаю, «Краснодар» хорошо сыграл, с каждым разом мы становимся всё лучше и лучше. Игроки адаптируются к манере игре Владимира Ивича. Что касается турнира, то мне кажется, что каждая игра научила нас чему-то новому. Мы научились на своих ошибках. В первой игре мы победили, вторую — проиграли. Мы очень многому научились, особенно после матча со «Спартаком» (0:4). В игре с «Ростовом» «Краснодар» выступил лучше.
Первый гол за «Краснодар»? Самое главное в том, что мы делаем на поле. Нужно пользоваться всеми лучшими моментами в каждой игре, стараться делать это всё лучше и лучше. Гол — всегда хорошо, правда? Это мой первый, надеюсь, первый из многих. Хотел бы поздравить команду, мы провели отличный матч.
На что может претендовать «Краснодар»? По поводу чемпионата мне нечего сказать, в каждой игре нужно бороться и брать три очка. Подведём итоги в конце, — сказал Ленини в видео, опубликованном на YouTube-канале «Краснодара».
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