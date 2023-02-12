«Вальядолид» — «Осасуна»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 12 февраля, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вальядолид» примет «Осасуну». Встреча пройдёт на арене «Хосе Соррилья». Стартовый свисток главного арбитра Гильермо Куадры Фернандеса прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также матч можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Okko.
«Осасуна» находится на девятом месте турнирной таблицы с 29 очками и продолжает борьбу за еврокубковые места. В последних пяти встречах команда потерпела три поражения подряд, но после смогла оправиться и одержать две победы. В случае выигрыша «Осасуна» может забраться на седьмое место, которое гарантирует участие в Лиге конференций.
И хотя «Вальядолид» отстаёт от «Осасуны» всего на шесть очков (23), их положение вынуждает набирать очки, чтобы оторваться от идущей в зоне вылета «Валенсии» (20). В последних матчах «Вальядолид» смог набрать только 6 очков из 15 возможных.
- 12 февраля 2023
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