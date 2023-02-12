«Локомотив» одержал волевую победу в контрольном матче с «Уралом»

Завершился контрольный матч, в котором встречались московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). «Локомотив» одержал волевую победу со счётом 2:1.



На 19-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Урала» Эрик Бикфалви с подачи Лазара Ранджеловича. На 65-й минуте ответный мяч железнодорожников забил защитник Максим Ненахов. Через девять минут после быстрой атаки полузащитник Сергей Пиняев вывел красно-зелёных вперёд — 2:1. В этой встрече дебютировали новички «Локомотива» Артём Дзюба и Игорь Смольников — они провели первый тайм.



Ранее «Локомотив» обыграл армянский «Урарту» со счётом 1:0, а «Урал» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).