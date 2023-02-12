Йоканович: надеюсь, что какое-то решение будет найдено и фанаты вернутся на трибуны

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о поддержке болельщиков в контрольном матче с «Химками» (4:2).



«Приехали болельщики? Я не удивлён, потому что мне заранее сообщили об этом. Сегодня я наслаждался поддержкой фанатов, которой нам иногда не хватало в официальных матчах. Надеюсь, что какое-то решение будет найдено и они вернутся на трибуны», — приводит слова Йокановича официальный сайт «Динамо».

Напомним, для посещения матчей Российской Премьер-Лиги во второй части сезона-2022/2023 на всех стадионах потребуется наличие персонифицированной карты болельщика. «Динамо» возобновит сезон матчем 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» в Самаре. Встреча состоится 23 февраля. Начало игры — в 15:00 мск.