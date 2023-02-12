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У Фреда в матче с «Лидсом» 10 отборов — лучший показатель «Манчестер Юнайтед» за 6 сезонов

У Фреда в матче с «Лидсом» 10 отборов — лучший показатель «Манчестер Юнайтед» за 6 сезонов
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред в матче АПЛ с «Лидсом» совершил 10 отборов мяча – это лучший показатель среди игроков «красных дьяволов» за последние шесть сезонов АПЛ, сообщает портал Squawka.

Бразилец был признан лучшим игроком матча, в котором помог одержать своей команде победу со счётом 2:0. Оба мяча были забиты после 80-й минуты встречи: счёт открыл форвард Маркус Рашфорд, а окончательные цифры на табло установил аргентинский полузащитник Алехандро Гарначо, который вышел на замену.

Фред перешёл в «Манчестер Юнайтед» из донецкого «Шахтёра» в 2018 году за сумму около € 53 млн. В текущем сезоне АПЛ он провёл 20 игр и забил два гола.

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