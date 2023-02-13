Комличенко: Мамаев — порядочный парень по нормальным человеческим понятиям

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко отреагировал на решение бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева объявить о завершении спортивной карьеры. Форвард и хавбек полгода вместе поиграли за жёлто-синих (с июля по декабрь 2021 года).
«С Мамаевым я хорошо общался. Паша — порядочный парень по нормальным человеческим понятиям. Желаю ему удачи в жизни, в его начинаниях. Знаю, что он бизнесом занимается, поэтому удачи ему и большого здоровья ребёнку.
Может Мамаев ещё мог бы поиграть в футбол, но он сам сказал, что устал, что ему больше нравится проводить время с семьёй. Я с ним по этому поводу ещё не общался. Решил так — будем поддерживать его в новых нефутбольных начинаниях», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт»с.
Последним клубом Мамаева были «Химки», где он выступал с января по май 2022 года. На его счету один матч за подмосковный клуб во всех турнирах, в котором у него не получилось отметиться результативными действиями. До химчан полузащитник выступал за «Ростов», «Краснодар» и московские ЦСКА и «Торпедо».
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