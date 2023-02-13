«Уфа» объявила о подписании вратаря Хамхоева

Вратарь Хазбулат Хамхоев стал футболистом «Уфы». Об этом сообщает пресс-служба команды из Башкортостана в телеграм-канале.

«29-летний голкипер Хазбулат Хамхоев присоединился к нашей команде на правах свободного агента. В нынешнем сезоне в активе вратаря 17 матчей за «Динамо-Махачкала», в которых голкипер семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности», — сказано в сообщении.

Напомним, в Мелбет Первой лиге «Уфа» после 20 матчей набрала 18 очков и занимает в турнирной таблице 16-е место. По итогам прошлого сезона башкирская команда, выступавшая в Российской Премьер-Лиге, вернулась в Первую лигу спустя восемь лет. «Уфа» проиграла в стыковых матчах «Оренбургу».

26 февраля «Уфа» в матче Фонбет Кубка России сыграет с «Ахматом».