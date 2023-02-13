Черчесов: рад, что судьба свела меня с Жирковым. Такие игроки делают тренера лучше
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость о завершении карьеры защитника Юрия Жиркова.
«Мы с Жирковым встретились в «Динамо» в непростой для него период. Поговорили, наметили точки. И вот с 2014 года до сегодняшнего дня он играл, доказывал свою состоятельность, прекрасно выступал за сборную на чемпионатах мира, Европы, здорово играл в своих клубах.
Я рад, что судьба меня с ним свела, что посчастливилось поработать с ним. Потому что такие игроки развивают тренера, делают его лучше. Юра — отличный парень, прекрасный семьянин. Дай бог, чтобы и после футбола он себя нашёл там, где ему будет комфортно», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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