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Олич: помню, как Жирков был недоволен переходом в «Челси». Он хотел остаться в России

Олич: помню, как Жирков был недоволен переходом в «Челси». Он хотел остаться в России
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Бывший форвард и главный тренер ЦСКА Ивица Олич отреагировал на завершение профессиональной карьеры Юрием Жирковым. В составе армейского клуба игроки в 2005 году стали обладателями Кубка УЕФА.

«Я хорошо знаю Юрия, помню с первого дня, когда он приехал на тренировку. До этого он был на просмотре в двух клубах, и они его не подписали, вроде это были «Спартак» и «Локомотив», точно не помню. Сразу было видно, что Жирков – быстрый левоногий игрок. Тогда он тренеру понравился, и подписали контракт, после этого он быстро начал играть в стартовом составе и был вызван в сборную России.

Жирков сделал себе хорошую карьеру, играл в «Челси». Я помню, как он был недоволен, что подписал контракт с «Челси» и хотел остаться в России (смеётся). Я ему тогда сказал, что он должен ехать, и это другой уровень футбола. В России он играл на самом высоком уровне, в своей карьере он многое выиграл, играл до 39 лет, это не мало, это отлично. Ему сейчас надо чуть-чуть отдохнуть, он всё сделал. Наверняка он доволен своей карьерой», — приводит слова Олича Metaratings.

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