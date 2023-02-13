Булыкин: наши команды должны рассчитывать на прогресс своих ребят, а не на легионеров

Бывший форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что российским клубам стоит больше доверять своим молодым игрокам. По мнению экс-игрока, это поможет улучшить ситуацию с детским и юношеским футболом в стране.
«Оцениваю состояние детского футбола в России как нормальное. В нашей стране проблема не в детском, а в юношеском футболе. Дело в том, что молодые игроки должны получать в клубах больше доверия. Особенно это касается собственных воспитанников. Они хотят играть, хотят зарабатывать, у них горящие глаза. Этим нужно пользоваться. А у нас зачастую думают, что эти парни слишком молоды и им нужно ещё подождать, и покупают легионеров.
Чтобы исправить такую ситуацию, клубам необходимо изменить стратегию. Рассчитывать не на легионеров, а на прогресс своих ребят, которых затем продавать в российские топ-клубы. Таким образом, будут воспитаны кадры для сборной России», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.
- 13 февраля 2023
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