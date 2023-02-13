Женская сборная России объявила состав на сбор в Турции

Пресс-служба женской сборной России объявила состав национальной команды на первый тренировочный сбор в этом году, который пройдёт с 13 по 22 февраля в Белеке (Турция).
Состав женской сборной России:
Вратари: Диана Пономарёва, Елизавета Щербакова, Виолетта Исайкина, Вера Санжаровская.
Защитницы: Анна Беломытцева, Ксения Долгова, Алсу Абдуллина, Вероника Куропаткина, Елизавета Семёнова, Юлия Плешкова, Маргарита Мануйлова, Валентина Смирнова, Медея Жаркова, Татьяна Данилочкина.
Полузащитницы: Надежда Смирнова, Татьяна Петрова, Алёна Рукина, Яна Свистунова, Маргарита Медведь, Наталья Трофимова, Зарина Шарифова.
Нападающие: Елена Шестернёва, Елизавета Лазарева, Валерия Бизенкова, Анна Соловьёва.
Информация по товарищеским матчам на сборе в Турции пока отсутствует. Ранее главный тренер женской сборной России Юрий Красножан, рассказывая о ближайших планах национальной команды, сказал, что в рамках грядущего сбора запланированы два игровых дня.
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