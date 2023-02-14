«Барселона» платила журналистам за критику конкурентов Бартомеу по его же поручению

Полиция Каталонии раскрыла детали деятельности Хосепа Бартомеу на посту президента «Барселоны».



Как сообщает Sport, органы правопорядка Каталонии представили отчёт, согласно которому «Барселона» по приказу Бартомеу через посредников выплачивала деньги журналистам за создание выгодного имиджа Бартомеу на фоне его конкурентов – Виктора Фонта и Жоана Лапорты, который сейчас занимает пост президента клуба.



Среди посредников, в частности, в отчёте упоминается компания Amalgama Marketing, которой управляет Микель Самбола, работавший над избирательной кампанией Бартомеу накануне выборов президента «Барселоны» в 2015 году.



Бартомеу занимал пост президента «Барселоны» с 2014 по 2020 год. В марте 2021 года функционер был арестован в рамках дела «Барсагейт» – сообщалось, что по его поручению в социальных сетях организовывались нападки на конкурентов и некоторых игроков клуба. Концепцию информационной кампании также разрабатывал Бартомеу.

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