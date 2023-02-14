Надежда «ПСЖ» — только на Месси? Лига чемпионов вернулась с суперматчем! LIVE

Дождались! Главный клубный турнир Европы (да и мира) возвращается после зимней паузы, с чем мы вас и поздравляем. Во вторник, 14 февраля, в Милане и Париже стартует плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Афиши — ярчайшие: «Милан» — «Тоттенхэм» и особенно «ПСЖ» — «Бавария». Не далее чем три года назад французский и немецкий гранды сражались в финале турнира и явно намереваются туда добраться вновь. Только вместе уже не получится — дальше пойдёт кто-то один. А Антонио Конте возвращается на стадион, где совсем недавно творил с «Интером». Вот вам и мощная дополнительная интрига встречи на «Сан-Сиро».

«Чемпионат» традиционно проведёт большую трансляцию игрового дня. С нами вы точно не упустите ничего интересного и важного!