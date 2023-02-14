Надежда «ПСЖ» — только на Месси? Лига чемпионов вернулась с суперматчем! LIVE

Дождались! Главный клубный турнир Европы (да и мира) возвращается после зимней паузы, с чем мы вас и поздравляем. Во вторник, 14 февраля, в Милане и Париже стартует плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Афиши — ярчайшие: «Милан» — «Тоттенхэм» и особенно «ПСЖ» — «Бавария». Не далее чем три года назад французский и немецкий гранды сражались в финале турнира и явно намереваются туда добраться вновь. Только вместе уже не получится — дальше пойдёт кто-то один. А Антонио Конте возвращается на стадион, где совсем недавно творил с «Интером». Вот вам и мощная дополнительная интрига встречи на «Сан-Сиро».
«Чемпионат» традиционно проведёт большую трансляцию игрового дня. С нами вы точно не упустите ничего интересного и важного!
💪 У «ПСЖ» и «Баварии» история встреч куда богаче. В 1994 году Париж дважды переиграл Мюнхен в группе Лиги чемпионов, и с тех пор эти команды сохранили традицию периодически видеться в главном еврокубке.
Всего у «ПСЖ» и «Баварии» 12 встреч, и победы они поделили пополам. Ни одной ничьей! Правда, небольшой перевес всё же на стороне «Баварии», потому что она выиграла главный матч. В 2020-м команды встретились в финале Лиги чемпионов, и Мюнхен взял трофей (1:0).
🔙 Давайте немного окунёмся в историю предстоящих противостояний. Начнём с «Милана» и «Тоттенхэма». Эти команды впервые встретились ещё в 1972 году в полуфинале Кубка УЕФА. Дома «Тоттенхэм» выиграл — 2:1, а в гостях сыграл вничью. Впоследствии лондонцы победили в финале и взяли еврокубок!
Суммарно «Милан» и «Тоттенхэм» провели семь матчей, и аж семь из них остались за англичанами, а оставшиеся две встречи завершились ничьей. В общем, для «Милана» максимально неудобный соперник.
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