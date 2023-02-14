Экс-тренер «Марселя» Жили назвал сильные игровые качества Руслана Малиновского

Бывший главный тренер «Марселя» Жерар Жили оценил игру украинского полузащитника Руслана Малиновского.
«Кроме удара очень высокого уровня, отмечу большую способность Малиновского к беговой работе. Он не обязательно меняет темп, но всегда движется.
Он постоянно пасует вперёд, что позволяет атакующему блоку подниматься вверх и разрушать линии соперника. И это правда, что качество удара Малиновского является большим преимуществом для «Марселя», — приводит слова Жили Le Phoceen.
Напомним, недавно Малиновский попал в скандал, обнявшись после матча «Марселя» и «Монако» с российским полузащитником монегасков Александром Головиным. За этот поступок украинца раскритиковали многие соотечественники, после чего ему пришлось извиняться.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Малиновский сыграл шесть матчей, в которых забил один гол.
Сын Месси продемонстрировал вратарские навыки
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