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«Ты научил ребят боксу?» Зозуля обратился к Селезнёву после драки «Шинника» и «Миная»

«Ты научил ребят боксу?» Зозуля обратился к Селезнёву после драки «Шинника» и «Миная»

Известный украинский футболист Роман Зозуля на фоне информации о драке, которая произошла в гостинице в Турции между игроками закарпатского «Миная» и ярославского «Шинника», обратился к игроку украинского клуба Евгению Селезнёву.

«Селя, ты научил ребят боксу?» – написал Зозуля на своей странице в социальной сети.

Напомним, Евгений Селезнёв, к которому обратился Зозуля, является игроком «Миная», однако на сборы в Турцию с командой не полетел. Форвард занимается боксом на любительском уровне.

Селезнёв начинал карьеру в донецком «Шахтёре», куда впоследствии дважды возвращался. В ходе карьеры также выступал за «Днепр», киевский «Арсенал», «Кубань», «Карабюкспор», «Акхисар Беледиеспор», «Малагу» и «Бурсаспор». Предпоследней командой форварда был «Колос», откуда он ушёл после скандала. В сборную Украины Евгений вызывался с 2008 по 2018 год.

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