«Ты научил ребят боксу?» Зозуля обратился к Селезнёву после драки «Шинника» и «Миная»

Известный украинский футболист Роман Зозуля на фоне информации о драке, которая произошла в гостинице в Турции между игроками закарпатского «Миная» и ярославского «Шинника», обратился к игроку украинского клуба Евгению Селезнёву.
«Селя, ты научил ребят боксу?» – написал Зозуля на своей странице в социальной сети.
Напомним, Евгений Селезнёв, к которому обратился Зозуля, является игроком «Миная», однако на сборы в Турцию с командой не полетел. Форвард занимается боксом на любительском уровне.
Селезнёв начинал карьеру в донецком «Шахтёре», куда впоследствии дважды возвращался. В ходе карьеры также выступал за «Днепр», киевский «Арсенал», «Кубань», «Карабюкспор», «Акхисар Беледиеспор», «Малагу» и «Бурсаспор». Предпоследней командой форварда был «Колос», откуда он ушёл после скандала. В сборную Украины Евгений вызывался с 2008 по 2018 год.
- 14 февраля 2023
-
18:44
-
18:40
-
18:36
-
18:30
-
18:07
-
18:02
-
18:00
-
17:50
-
17:44
-
17:33
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:54
-
16:49
-
16:40
-
16:37
-
16:35
-
16:26
-
16:24
-
16:18
-
16:17
-
16:10
-
16:10
-
16:07
-
16:05
-
15:56
-
15:48
-
15:40
-
15:38
-
15:28
-
15:20