Киммих: стараюсь находиться на поле рядом со всеми, создавая связь между линиями

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих рассказал о своих задачах на поле.
«Моя цель: быть рядом со всеми одновременно, чтобы устанавливать связь между линиями. Конечно, когда начинается игра, я хочу быстро завладеть мячом. Но для меня также очень важно получить представление о том, как играет соперник.
Я постоянно ищу лучшую позицию на поле, место, где мои качества проявляются лучше всего и на благо команды. Я всегда ищу правильные передачи, зоны для ударов, снова и снова… Футбол — это постоянный поиск правильных решений. И когда ты находишься в нужных зонах поля, когда ты получаешь мяч в нужном месте, гораздо легче сделать правильный выбор. Это важно: быть в нужном месте в нужное время. Это то, что я постоянно ищу», — приводит слова Киммиха Get French Football News со ссылкой на France Football.
- 14 февраля 2023
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