Игрок «Миная»: двое игроков «Шинника» вошли в женский туалет и попросили персонал убрать

Нападающий «Миная» Даниил Колесник выступил с заявлением по поводу драки в турецком отеле между игроками ярославского «Шинника» и украинского клуба.

«Двое вошли в женский туалет. Один был игрок, а другой – не знаю, тренер или помощник тренера. Мы увидели это, я пошел за ним туда. Захожу, а там находилась работница гостиницы. Она думала, что это игрок нашей команды. Она попросила его увести, после чего я ответил, что это не наш футболист.



Мы вышли, а он говорит: «Иди убери там». Она начинает по-английски говорить, а он ей: «Ты что, не понимаешь, иди и убери. Нет, так давай я сам пойду и уберу». Она ему продолжает объяснять по-английски, а он ей говорит: «Я тебя не понимаю, скажи на нормальном языке – на русском», – цитирует Колесника Sport.ua.