Месси и Неймар — худшие игроки «ПСЖ» в матче с «Баварией» по версии Goal

Нападающие Лионель Месси и Неймар получили низкие оценки за матч «ПСЖ» с «Баварией».



Игру футболистов атаки парижан Goal.com оценил в 4 из 10 – ниже в команде нет ни у кого. «Дуэт без влияния», – так охарактеризовала южноамериканскую пару редакция издания.



Также четвёрку получили Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери и Марко Верратти.



5 из 10 получили Карлос Солер, Маркиньос и Джанлуиджи Доннарумма.



В 6 баллов было оценено выступление Данилу Перейры. Высший балл в «ПСЖ» получил Серхио Рамос – 7 из 10.



Напомним, завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «ПСЖ» — «Бавария». Игра проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Баварии».

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