Футболисты «Челси» Закария, Фофана и Ковачич готовы к матчу Лиги чемпионов с «Боруссией» Д
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, что футболисты синих Денис Закария, Уэсли Фофана и Матео Ковачич вернулись в состав и готовы к встрече с «Боруссией» Дортмунд. Напомним, «Челси» встретится с «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов сегодня, 15 февраля. Матч пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Игра начнётся в 23:00 мск.
«Все трое в составе, так что это хорошо. Я уже говорил перед предыдущей игрой, что они близки к возвращению. Задача для нас состоит в том, чтобы подготовить их и понять, на какое игровое время они готовы. Но хорошо, что Уэсли Фофана, Денис Закария и Матео Ковачич будут доступны», — приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».
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