Созин: в драке «Шинника» и украинской команды нет победителей, оправданий и правды

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о драке между футболистами ярославского «Шинника» и украинского «Миная», которая произошла накануне в турецком отеле.



«Из драки футболистов «Шинника» и «Миная» раздули огромную историю. Представители нашего клуба ходят по телевидению и рассказывают, какие они молодцы, как они ни в чём не виноваты. Но вообще-то вопрос к ним есть: неужели при организации сбора никто из клуба не проверил, что в этом же отеле поселилась команда с Украины? Это такая глупость, учитывая, какой тяжёлый момент между странами.



Если у руководства работают мозги, то можно было увидеть, что отель, не самый известный, уже занят. Так что тот, кто организовывал сборы со стороны «Шинника», должен уйти. Это серьёзная ошибка. В этой ситуации нет победителей, оправданий и правды. Это просто неприятная драка, в которой РФС и организаторы от «Шинника» выглядят в плохом свете», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.