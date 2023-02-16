Анчелотти прокомментировал победу над «Эльче»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своих подопечных в матче чемпионата Испании с «Эльче» (4:0).



«Это была хорошая игра. Мы полностью контролировали ход матча, были хороши в финальной трети поля и у нас было много моментов. Мы не давали сопернику уходить в контратаку. Всё сложилось хорошо в настолько важный для нас момент сезона. Сейчас нам как никогда нужна стабильность.



Бензема? Он не просто нападающий. У него хорошо налаженные взаимодействия с партнёрами по команде. Это тот форвард, который всегда готов замкнуть атаку в штрафной, но в то же время он работает над контролем мяча командой. У него невероятная карьера. Надеюсь, что он сможет продолжать в том же духе, потому что этого хотят все болельщики команды», — приводит слова Карло Анчелотти AS.

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