Коман, Леау и Жоау Мариу в символической сборной недели ЛЧ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored объявил символическую сборную из лучших игроков прошедшей недели Лиги чемпионов.

В сборную попали 11 игроков, представляющих команды, которые проводили матчи 14 и 15 февраля. В символическом составе оказалось по три футболиста мюнхенской «Баварии» и дортмундской «Боруссии», по два игрока «Бенфики» и «Милана», а также один представитель «Брюгге».

Полностью сборная лучших игроков прошедшей недели Лиги чемпионов по версии WhoScored выглядит следующим образом: Грегор Кобель («Боруссия», оценка — 8.63), Александр Бах («Бенфика», 7.49), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария», 7.66), Малик Тшау («Милан», 7.48), Кингсли Коман («Бавария», 8.97), Жоау Мариу («Бенфика», 7.69), Эмре Джан («Боруссия», 7.93), Йозуа Киммих («Бавария», 7.69), Карим Адейеми («Боруссия», 7.85), Ноа Ланг («Брюгге», 8.11), Рафаэл Леау («Милан», 7.97).

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