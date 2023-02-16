Галлиани — о планах «Монцы» выиграть Серию А: если думаешь о чемпионстве — избежишь вылета

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани прокомментировал слова президента клуба Сильвио Берлускони об амбициях выиграть Серию А в следующем сезоне, а также рассказал об отношении главы к своей бывшей команде — «Милану». Очная встреча между командами состоится в субботу, 18 февраля, начало в 20:00 мск.

«Президент свободен думать и мечтать. Когда я встретил его в 1979 году, он научил меня мыслить масштабно. Это помогло мне в жизни. Если вы думаете о скудетто, возможно, избежите вылета. Если вы думаете о том, чтобы избежать вылета, возможно, по итогу вы вылетите. У вас должны быть высокие цели.

Президент придёт на матч с «Миланом». Я был у него на обеде, и он обещал быть на стадионе. Президент, как и я, когда говорим о «Милане», постоянно употребляем «мы».



Мы будем играть против самих себя. Я буду хранить религиозную тишину, даже не шевельнув мускулом, если «Монца» или «Милан» забьют, как это было в первом матче. Я готов к этому», — приводит слова Галлиани журналист Джанлука Ди Марцио.

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