Хавбек «Фиорентины» Амрабат: «Рома» выиграла ЛК в прошлом сезоне. Думаю, и мы сможем
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Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат в преддверии встречи с «Брагой» в 1/16 финала Лиги конференций рассказал о желании стать победителем этого турнира.
«Чемпионат мира отличается от клубного сезона, но лучшее в данном виде спорта — это победы. Здесь, в «Фиорентине», у нас есть замечательные болельщики, которые всегда рядом с нами, даже вдали от дома. Они действительно могут подтолкнуть нас вперёд.
Мы хотим выигрывать титулы, и я думаю, что мы должны попытаться сделать это в Лиге конференций. В прошлом сезоне «Рома» выиграла его, так что я думаю, что нам это тоже по силам», — приводит слова Амрабата журналист Альфредо Педулла.
«Фиорентина» обыграла «Торино» и вышла в полуфинал Кубка Италии:
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