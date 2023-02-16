Глушаков и Дивеев выразили соболезнования в связи со смертью отца Овечкина

Полузащитник «Пари Нижнего Новгорода» Денис Глушаков и защитник ЦСКА Игорь Дивеев выразили соболезнования в связи с уходом из жизни экс-футболиста московского «Динамо» Михаила Овечкина, отца российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Мои искренние соболезнования! Светлая память Дяде Мише. Держись, Саня», — написал Глушаков в своей социальной сети.

«Мои соболезнования», — подписал пост, размещённый в соц.сети, Дивеев.

Напомним, ранее, 14 февраля, Овечкин покинул расположение «Вашингтона» и вылетел в Москву к отцу в больницу. Матч с «Каролиной» «Кэпиталз» провели без своего капитана. Михаил Овечкин умер на 72-м году жизни после продолжительной болезни.

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