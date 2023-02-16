Личка прокомментировал победу в матче с «Нижним Новгородом»
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал победу в товарищеском матче с «Пари Нижним Новгородом» (2:1).
«Рад, что ребята сыграли 90 минут. Во втором тайме допустили много ошибок, было много потерь мяча. У «Нижнего Новгорода» есть быстрые игроки, которые умеют переходить в атаку. Во втором тайме у них было больше моментов, в первом — у нас, зато мы провели большую физическую подготовку», — сказал Личка в эфире клубного канала.
Через шесть минут после стартового свистка счёт в игре открыл Данил Капустянский. В скором времени Брайан Мансилья укрепил преимущество команды Марцела Лички. На 53-й минуте дебютный счёт за нижегородцев забил Денис Глушаков.
ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью в товарищеском матче
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