Личка прокомментировал победу в матче с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал победу в товарищеском матче с «Пари Нижним Новгородом» (2:1).

«Рад, что ребята сыграли 90 минут. Во втором тайме допустили много ошибок, было много потерь мяча. У «Нижнего Новгорода» есть быстрые игроки, которые умеют переходить в атаку. Во втором тайме у них было больше моментов, в первом — у нас, зато мы провели большую физическую подготовку», — сказал Личка в эфире клубного канала.

Через шесть минут после стартового свистка счёт в игре открыл Данил Капустянский. В скором времени Брайан Мансилья укрепил преимущество команды Марцела Лички. На 53-й минуте дебютный счёт за нижегородцев забил Денис Глушаков.

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