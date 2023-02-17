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Bloomberg: катарские инвесторы готовы купить «Манчестер Юнайтед» за £ 5 млрд

Bloomberg: катарские инвесторы готовы купить «Манчестер Юнайтед» за £ 5 млрд
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Катарские инвесторы готовы купить «Манчестер Юнайтед» за £ 5 млрд (€ 5,7 млрд).

Как сообщает Bloomberg, они готовят соответствующее предложение. Консорциум, включающий Хамада бин Джасима бин Джабера Аль Тани, бывшего премьер-министра страны и экс-главу Катарского инвестиционного управления, вносит последние поправки в предложение о покупке клуба у семьи Глейзеров.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» находится в поиске новых владельцев. Семья Глейзеров, которая владеет клубом с 2005 года, вероятно, полностью продаст свои активы. Начался сбор заявок, отбором и рассмотрением которых занимается банк, руководивший операцией по продаже «Челси».

Английский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ.

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