Личка объяснил, почему не сделал замену после удаления в контрольном матче с «Пари НН»
Поделиться
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, почему не стал делать замену из-за удаления в контрольном матче с «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась победой «Оренбурга» со счётом 2:1.
«Была красная карточка. Мог бы сделать замену, но не хотел, потому что с таким мы можем столкнуться и в сезоне. Возможно, мы будем играть на одного меньше. И надо учиться играть вдевятером. Это тоже может нам помочь в сезоне», — сказал Личка в интервью клубной пресс-службе.
В составе «Оренбурга» отличились защитник Данил Капустянский и аргентинский нападающий Брайан Мансилья. «Пари Нижний Новгород» ответил голом полузащитника Дениса Глушакова. В концовке встречи, на 88-й минуте, Глушаков не реализовал пенальти.
Комментарии
- 17 февраля 2023
-
10:35
-
10:22
-
10:15
-
10:03
-
09:55
-
09:54
-
09:50
-
09:36
-
09:30
-
09:25
-
09:16
-
08:55
-
08:45
-
08:31
-
08:23
-
08:10
-
08:09
-
07:40
-
07:19
-
07:05
-
07:02
-
06:49
-
06:10
-
04:53
-
04:38
-
04:38
-
04:24
-
04:10
-
03:57
-
03:52
-
03:14
-
02:52
-
02:49
-
02:48
-
02:23
Партнерский контент