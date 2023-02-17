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Личка объяснил, почему не сделал замену после удаления в контрольном матче с «Пари НН»

Личка объяснил, почему не сделал замену после удаления в контрольном матче с «Пари НН»
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, почему не стал делать замену из-за удаления в контрольном матче с «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась победой «Оренбурга» со счётом 2:1.

«Была красная карточка. Мог бы сделать замену, но не хотел, потому что с таким мы можем столкнуться и в сезоне. Возможно, мы будем играть на одного меньше. И надо учиться играть вдевятером. Это тоже может нам помочь в сезоне», — сказал Личка в интервью клубной пресс-службе.

В составе «Оренбурга» отличились защитник Данил Капустянский и аргентинский нападающий Брайан Мансилья. «Пари Нижний Новгород» ответил голом полузащитника Дениса Глушакова. В концовке встречи, на 88-й минуте, Глушаков не реализовал пенальти.

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