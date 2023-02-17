Главный тренер «Боруссии» М: мы не будем фаворитами, «Бавария» сыграла «на ноль» с «ПСЖ»

Главный тренер «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Даниэль Фарке считает, что его команда не является фаворитом в домашнем матче Бундеслиги с «Баварией». Игра состоится завтра, 18 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
«Конечно же, мы не являемся фаворитами. «Бавария» на этой неделе сыграла «на ноль» в матче с «ПСЖ», в атаке у которого такие игроки, как Неймар, Месси и Мбаппе. Но я считаю, что в прошлом мы уже показывали, что всегда способны набирать очки в матчах с такими командами, как «Бавария», — приводит слова Фарке «твиттер» Bayern & Germany.
Мюнхенцы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» добыли выездную победу с минимальным счётом. Ответная встреча состоится 8 марта.
В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» лидирует, имея в активе 43 очка и на одно очко опережая берлинский «Унион». Мёнхенгладбахцы (26) – на десятом месте.
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