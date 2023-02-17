Губернатор Воронежской области — о Fan ID: надеюсь, ситуация разрешится в пользу команды

Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался на тему внедрения Fan ID в Российской Премьер-Лиге.
«Не хочу сейчас спорить, нужная ли это мера или нет, у каждой стороны — свои аргументы. Я с огромным уважением отношусь к фанатам воронежского «Факела» за их преданность, любовь к клубу, невероятную атмосферу фан-сектора. Считаю, что это лучшие болельщики в мире. Да, сейчас некоторые из них бойкотируют нововведение. Надеюсь, со временем ситуация всё-таки разрешится, прежде всего, в пользу команды, которой нужна поддержка на трибунах», — написал Гусев в телеграм-канале.
Напомним, для посещения матчей Российской Премьер-Лиги во второй части сезона-2022/2023 на всех стадионах потребуется наличие персонифицированной карты болельщика. «Факел» возобновит сезон РПЛ домашним матчем с «Химками» 3 марта. Начало игры — в 19:00 мск.
- 17 февраля 2023
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