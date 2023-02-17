Суд оштрафовал Евгения Савина на 50 тыс. рублей за дискредитацию армии РФ

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего футболиста, а ныне спортивного блогера Евгения Савина по делу о дискредитации армии России, информирует РАПСИ.

Экс-футболисту вменялось совершение публичных действий, направленных на дискредитацию Вооружённых Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Блогера оштрафовали на максимально возможную сумму, предусмотренную по этой статье.

Напомним, Савин покинул Россию, объяснив это своей гражданской позицией. На своём YouTube-канале блогер опубликовал выпуск с участием украинских футболистов, которые в негативном ключе высказывались о России. Во времена своей футбольной карьеры Евгений выступал за «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал» и тульский «Арсенал».