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Агент Крицер рассказал, как первым привёз иностранцев в донецкий «Шахтёр»

Агент Крицер рассказал, как первым привёз иностранцев в донецкий «Шахтёр»
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Известный израильский агент Григорий Крицер рассказал, как первым привёз иностранцев в донецкий «Шахтёр».

«Первых иностранцев в донецкий «Шахтёр» — Агахову и Ндиайе — тоже я привёз. В Донецке тогда работали Виктор Евгеньевич Прокопенко и Яремченко. Трансфер сенегальского защитника Ндиайе мы делали вместе с Константином Сарсанией, царство небесное. С этими ребятами «Шахтёр» впервые обыграл киевское «Динамо» в чемпионате Украины», — сказал Крицер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Нигерийский нападающий Джулиус Агахова и сенегальский защитник Ассан Ндиайе пополнили состав «Шахтёра» в 2000 и 2001 году соответственно.

Полностью интервью с Григорием Крицером читайте на «Чемпионате»:

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