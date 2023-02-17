Агент Крицер рассказал, как первым привёз иностранцев в донецкий «Шахтёр»

Известный израильский агент Григорий Крицер рассказал, как первым привёз иностранцев в донецкий «Шахтёр».



«Первых иностранцев в донецкий «Шахтёр» — Агахову и Ндиайе — тоже я привёз. В Донецке тогда работали Виктор Евгеньевич Прокопенко и Яремченко. Трансфер сенегальского защитника Ндиайе мы делали вместе с Константином Сарсанией, царство небесное. С этими ребятами «Шахтёр» впервые обыграл киевское «Динамо» в чемпионате Украины», — сказал Крицер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Нигерийский нападающий Джулиус Агахова и сенегальский защитник Ассан Ндиайе пополнили состав «Шахтёра» в 2000 и 2001 году соответственно.

Полностью интервью с Григорием Крицером читайте на «Чемпионате»: