Орлов: чиновники из Москвы спят и видят, чтобы сломался какой-то игрок «Зенита»
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об отношении футбольных чиновников к санкт-петербургскому «Зениту».
«Чиновники из Москвы спят и видят, чтобы хотя бы где-то сломался какой-то игрок «Зенита» — в Ульяновске или в другом городе, чтобы «Спартак» опередил «Зенит», — сказал Орлов в эфире YouTube-канала «Такой футбол».
Позже было объявлено, что кубковый матч «Зенит» — «Волга» пройдёт в Ульяновске. «Зенит» предлагал «Волге» назначить санкт-петербургский стадион «Газпром Арена» резервным местом проведения матча, однако в руководстве ульяновского клуба ответили отказом. Место проведения встречи долгое время было не определено из-за состояния газона в Ульяновске. Игра состоится 25 февраля.
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