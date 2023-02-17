Дугалич: «Тосно» не выплатил нам три-четыре зарплаты и премиальные за весь год

Бывший защитник «Тосно» Раде Дугалич заявил, что руководство ленинградского клуба не выплатило игрокам несколько зарплат. Сейчас «Тосно» не существует.

«Мы вышли в РПЛ, закрепились. Первые шесть месяцев всё шло гладко, но потом начались проблемы с зарплатой, не платили премиальные. И «Тосно» посыпался, хотя на Кубок России нас хватило. Обещали со всеми расплатиться, но в итоге мы не получили, если не ошибаюсь, три-четыре зарплаты, а также премиальные за весь год. Нам многие говорили о том, что «Тосно» останется в РПЛ, всё будет хорошо, но спустя два месяца мы узнали, что клуб стал банкротом. Вот так история «Тосно» и закончилась.



Взяли Кубок, но почти сразу пропали с футбольной арены. Даже не получилось хотя бы какие-то первые матчи провести в еврокубках, хотя мы их точно заслужили. Если не ошибаюсь, то нас ждал либо последний квалификационный раунд, либо сразу групповой этап Лиги Европы», — цитирует Дугалича Metaratings.