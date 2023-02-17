Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дугалич: «Тосно» не выплатил нам три-четыре зарплаты и премиальные за весь год

Дугалич: «Тосно» не выплатил нам три-четыре зарплаты и премиальные за весь год
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Тосно» Раде Дугалич заявил, что руководство ленинградского клуба не выплатило игрокам несколько зарплат. Сейчас «Тосно» не существует.

«Мы вышли в РПЛ, закрепились. Первые шесть месяцев всё шло гладко, но потом начались проблемы с зарплатой, не платили премиальные. И «Тосно» посыпался, хотя на Кубок России нас хватило. Обещали со всеми расплатиться, но в итоге мы не получили, если не ошибаюсь, три-четыре зарплаты, а также премиальные за весь год. Нам многие говорили о том, что «Тосно» останется в РПЛ, всё будет хорошо, но спустя два месяца мы узнали, что клуб стал банкротом. Вот так история «Тосно» и закончилась.

Взяли Кубок, но почти сразу пропали с футбольной арены. Даже не получилось хотя бы какие-то первые матчи провести в еврокубках, хотя мы их точно заслужили. Если не ошибаюсь, то нас ждал либо последний квалификационный раунд, либо сразу групповой этап Лиги Европы», — цитирует Дугалича Metaratings.

Новость по теме
Раде Дугалич рассказал о работе с Валерием Карпиным
0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Футбол РПЛ ФК Тосно •••

Заглавное фото: Сахарова Алёна, «Чемпионат»

Источник: Metaratings

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023