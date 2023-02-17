Василий Березуцкий объяснил, почему российские тренеры не востребованы за границей

Российский специалист Василий Березуцкий рассказал о причинах невостребованности местных тренеров в иностранных командах.
«Почему наши тренеры не востребованы в Европе? У нас большая страна и есть место для работы. Мы более локальные люди, зачастую не понимаем менталитета других стран. У нас свой подход к жизни и делу, плюс ещё языки, потому что в более маленьких странах все говорят на английском. При любом предложении ты берёшь вещи и поехал, а тут надо учить язык. Можно взять пример Леонида Слуцкого, который готовился к работе в «Витессе», думаю, порядка шести-восьми месяцев, просто изучая язык практически с нуля», — сказал Березуцкий в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Василий Березуцкий находится без работы с июня 2022 года. Последним местом работы специалиста был тренерский штаб брата Алексея в ЦСКА.
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