Василий Березуцкий: сразу бы пошёл тренировать, позови меня команда из ОАЭ или Катара
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Российский тренер Василий Березуцкий признался, что, вероятно, согласился бы на работу в арабских странах или в командах Ближнего Востока.
«Работа в клубе из ОАЭ или Катара? Сразу бы пошёл. Я не подозреваю, что это может произойти, наверное, для этого нужен опыт. Понимаю, что найти работу сейчас вне России — невероятно сложно. Если меня спросить, взялся бы я за такую работу, скорее всего, да», — сказал Березуцкий в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
40-летний Василий Березуцкий входил в тренерские штабы Виктора Гончаренко в «Краснодаре» и ЦСКА. Также специалист работал на аналогичной должности в московском клубе у своего брата Алексея. Игровую карьеру Василий Березуцкий завершил в 2018 году.
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