РФС рассказал о суммах призовых для клубов РПЛ на осеннем этапе Кубка России
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РФС рассказал о суммах призовых, полученных клубами РПЛ в Кубке России осенью 2022 года.
«По итогам осеннего этапа Кубка России 907,2 млн рублей заработали команды Пути РПЛ.
Больше всего призовых получил «Урал» – 75,7 млн рублей. Сумма включает гарантированные выплаты в размере 28,2 млн рублей, а также призовые в 9,5 млн рублей за каждую из пяти побед в группе.
Семь клубов Пути РПЛ заработали по 66,2 млн рублей. Это «Зенит», «Краснодар», «Крылья Советов», «Локомотив», «Пари НН», «Спартак» и ЦСКА. Каждая из команд одержала по четыре победы на групповом этапе Кубка России», — написано в заявлении на официальном сайте РФС.
Первый официальный матч Кубка России в 2023 году пройдёт 22 февраля, «Ростов» сыграет с «Уралом» дома.
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