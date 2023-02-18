Защитник «Челси» Джеймс: со временем всё изменится

Защитник «Челси» Рис Джеймс высказался о текущих результатах клуба. Лондонцы занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ и проиграли в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д (0:1).

«Со временем всё изменится. Мы всё ещё довольно новая команда, к нам пришло много новых игроков. Все ожидают, что что-то произойдёт в одночасье только потому, что мы тратим такое-то количество денег. В футболе так не бывает, всё требует времени. Люди должны адаптироваться и привыкать к новой стране, новой культуре. Со временем мы будем прогрессировать и доберёмся туда, где хотим быть.

Многие новые игроки также молоды для будущего. По мере того как мы все набираемся опыта, думаю, в ближайшие годы мы будем бороться за множество трофеев и титулов.

Поттер — отличный тренер, под руководством которого приятно работать. Он очень хороший человек, и думаю, что это очень помогает как тренеру. То, насколько хорошо вы ладите, играет большую роль в получении максимальной отдачи от игроков. Он раскрыл свои карты сразу, когда приехал, и это нам очень помогло. Даже в том состоянии, в котором мы находимся, прозрачность всегда присутствует. Мы всегда знаем наши показатели и конечные цели», — приводит слова Джеймса официальный сайт «Челси».

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