«Боруссия» представила новый комплект формы. Средства от продажи пожертвуют Турции

Дортмундская «Боруссия» представила новый комплект игровой формы. Полностью чёрный цвет комплекта отсылает к традициям Дортмунда, который был городом шахтёрского промысла и сталелитейного производства.

«Угля и стали больше нет. Но этот город никогда не забудет людей того времени. Огонь, который вызвал их энтузиазм к «Боруссии», разгорается снова и снова и объединяет город, болельщиков, клуб», — написала пресс-служба клуба на официальном сайте.

Фото: «Боруссия» Дортмунд

Фото: «Боруссия» Дортмунд

Фото: «Боруссия» Дортмунд

Также стоит отметить, что немецкий клуб поможет пострадавшим от страшного землетрясения в Турции и Сирии. Комплекты игровой формы, в которых «Боруссия» сыграет в воскресном матче с «Гертой», продадут на благотворительном аукционе и направят в зоны бедствий.

Матч «Боруссия» — «Герта» состоится в воскресенье, 19 февраля. Начало встречи — в 19.30 мск.