«Манчестер Сити» вновь проявляет интерес к Деклану Райсу
Поделиться
«Манчестер Сити» вновь проявляет интерес к полузащитнику сборной Англии и капитану «Вест Хэм Юнайтед» Деклану Райсу, сообщает 90min.
Срок действующего контракта Деклана Райса с «Вест Хэмом» истекает в июне 2024 года. Однако, сообщается, что уже в это летнее трансферное окно он может принять решение об уходе из команды. Ранее стало известно, что в услугах игрока также заинтересован лондонский «Арсенал». «Сити» намерен участвовать в борьбе за полузащитника, так как летом клуб возможно покинут Илкай Гюндоган и Бернарду Силва.
24-летний Деклан Райс выступает за команды структуры «Вест Хэма» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне англичанин забил один гол и отдал три результативные передачи в 27 матчах.
Новость по теме«Вест Хэм» готов продать Деклана Райса за € 110 млн
Комментарии
- 18 февраля 2023
-
15:42
-
15:33
-
15:24
-
15:15
-
15:12
-
15:10
-
15:06
-
14:58
-
14:55
-
14:43
-
14:42
-
14:32
-
14:26
-
14:13
-
14:03
-
13:59
-
13:40
-
13:38
-
13:31
-
13:28
-
13:25
-
13:20
-
13:16
-
13:08
-
12:56
-
12:46
-
12:44
-
12:38
-
12:36
-
12:30
-
12:22
-
12:18
-
12:10
-
12:01
-
11:56
Партнерский контент