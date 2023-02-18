Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» вновь проявляет интерес к Деклану Райсу

«Манчестер Сити» вновь проявляет интерес к Деклану Райсу
Комментарии

«Манчестер Сити» вновь проявляет интерес к полузащитнику сборной Англии и капитану «Вест Хэм Юнайтед» Деклану Райсу, сообщает 90min.

Срок действующего контракта Деклана Райса с «Вест Хэмом» истекает в июне 2024 года. Однако, сообщается, что уже в это летнее трансферное окно он может принять решение об уходе из команды. Ранее стало известно, что в услугах игрока также заинтересован лондонский «Арсенал». «Сити» намерен участвовать в борьбе за полузащитника, так как летом клуб возможно покинут Илкай Гюндоган и Бернарду Силва.

24-летний Деклан Райс выступает за команды структуры «Вест Хэма» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне англичанин забил один гол и отдал три результативные передачи в 27 матчах.

Новость по теме
«Вест Хэм» готов продать Деклана Райса за € 110 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023