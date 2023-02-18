«Манчестер Сити» вновь проявляет интерес к Деклану Райсу

«Манчестер Сити» вновь проявляет интерес к полузащитнику сборной Англии и капитану «Вест Хэм Юнайтед» Деклану Райсу, сообщает 90min.



Срок действующего контракта Деклана Райса с «Вест Хэмом» истекает в июне 2024 года. Однако, сообщается, что уже в это летнее трансферное окно он может принять решение об уходе из команды. Ранее стало известно, что в услугах игрока также заинтересован лондонский «Арсенал». «Сити» намерен участвовать в борьбе за полузащитника, так как летом клуб возможно покинут Илкай Гюндоган и Бернарду Силва.

24-летний Деклан Райс выступает за команды структуры «Вест Хэма» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне англичанин забил один гол и отдал три результативные передачи в 27 матчах.